Дощику, дощику, перестань, перестань... (прогноз на 10 - 14 серпня)

10 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У східних областях та на півночі Лівобережжя переважно без опадів; на решті території пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, в західних та центральних областях місцями сильні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 23-28°, на півдні до 32°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

11-12 серпня утримається мінлива хмарність. В західній частині пройдуть дощі, грози, 12 серпня в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні дощі; на решті території без опадів, лише на Житомирщині, Вінниччині, Одещині та в Криму окремі очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° (11 серпня у східних областях місцями 11-12°), на півдні 17-22°; вдень у західних областях 23-28°, на решті території 26-31°, у південній частині, Донецькій, Луганській області місцями до 34°.

13-14 серпня у західних областях пройдуть грозові дощі (14 серпня місцями); температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. На решті території місцями короткочасні дощі, грози (вночі 13 серпня у східних областях, Криму та Приазов`ї переважно без опадів); температура у південній частині та східних областях вночі 18-23°, вдень 29-34°, у північних та центральних областях вночі 14-19°, вдень 26-32°.

У м. Києві та області 10 серпня буде мінлива хмарність, пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°; по області вночі 14-19°, вдень 23-28°.

11-12 серпня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

13-14 серпня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.