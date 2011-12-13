Завтра в Україні - від 6° морозу до 13° тепла.
13:20, 13 грудня 2011Суспільство
1633 0
На сході - мокрий сніг
Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, у східній частині з мокрим снігом.
У більшості західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Луганській областях - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південній частині місцями 10-13° тепла; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Київській області у середу вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter