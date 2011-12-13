Уманський прогнозує, що наступного року росту ВВП не буде

Державний бюджет України на 2012 рік слід розраховувати, виходячи з прогнозного зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 0%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ під час круглого столу «Бюджет України-2012: нові акції протесту чи підйом економіки?» в Інституті Горшеніна.

Отже, експерт пропонує дохідну частину бюджету залишити на рівні 2011 року.

І.УМАНСЬКИЙ також вважає за необхідне змінити прогнозний курс гривні на 2012 рік. Свою позицію він пояснив реаліями стану торгового балансу, обсягу надходжень інвестицій, обсягами погашення як суверенного боргу, так і комерційним сектором.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ц.р. прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 розрахований виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити на 12,8% - до 337,557 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.