Адвокати Тимошенко бояться, що завтра її повезуть до суду у будь-якому стані

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не виключає, що перерва у засіданні Апеляційного суду Києва з розгляду її скарги на вирок оголошена для того, аби доставити її завтра до суду під будь-яким приводом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Ми не виключаємо того, що ця перерва оголошена для того, щоб доставити Юлію Володимирівну у будь-якому вигляді, у будь-якому стані до суду», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

За його словами, навколо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО судові органи допускають маніпуляції, зокрема, це «треба терміново провести судове засідання 8 грудня про обрання запобіжного заходу. Надається довідка, що не можна вивозити Юлію Володимирівну і не можна провести слідчі дії. А сьогодні вже прокуратурою надається довідка про те, що вона може брати участь у судовому засіданні».

Зі свого боку, захисник Микола СІРИЙ зауважив, що розумного розгляду справи не відбувається.

«У справі містяться суперечливі медичні позиції, цілий ряд медичних довідок з очевидністю стверджують, що стан Юлії Володимирівни такий, що потребує лікування, але, разом з Тим, інші довідки стверджують, що можливе проведення тих чи інших дій», - додав М.СІРИЙ.