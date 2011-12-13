Теоретично олія не повинна дорожчати

Антимонопольний комітет України (АМКУ) закликав виробників соняшникової олії утриматися від необгрунтованого підвищення цін на продукцію.

«Враховуючи, що цей маркетинговий рік у нас так само добрий (як і минулий — УНІАН), урожаю насіння соняшнику достатньо, достатньо потужностей з переробки, за прогнозними показниками у нас будуть достатні обсяги виробленої соняшникової олії, ми до вас (виробників соняшникової олії - УНІАН) звертаємося з пропозицією — не допускати необгрунтованих підвищень цін і не допускати дефіциту, тому що у нас є всі важелі, щоб вплинути на необгрунтоване формування цін», - заявила під час круглого столу заступник начальника відділу досліджень агропромислових ринків управління досліджень продовольчих і виробничих ринків департаменту досліджень ринків АМКУ Людмила ЗУБЧЕНКО.

При цьому в.о. голови АМКУ Рафаель КУЗЬМІН відзначив, що на ринку соняшникової олії «жодних підстав для підвищення цін чи створення штучного дефіциту немає».

Начальник відділу розслідувань недобросовісної конкуренції АМКУ Оксана МІТЬКО відзначила, що деякі підприємства-виробники соняшникової олії на етикетках продукції для привертання уваги до своєї продукції пишуть рекламні гасла, такі як «Розумна ціна», «Найкраща ціна», при цьому продукція продається в літрових пляшках, в які недоливається 50 і більше мл, а об'єм олії в пляшці наноситься дрібним шрифтом на звороті, і споживачеві складно знайти цю інформацію. «Ціна за пляшку олії, в якій менше літра, нижче, ніж у інших виробників, що може привернути споживачів. Однак, якщо перерахувати ціну за літр олії, вона виходить така сама, як і в інших виробників. Споживача вводять в оману», - сказала О.МІТЬКО. За її словами, такі дії виробників мають ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, і виробники можуть одержати неправомірні переваги перед іншими учасниками ринку соняшникової олії.

«Комітетом і тервідділенням вже розглянуті такі справи і ухвалено рішення про накладення штрафу за такі порушення, дано рекомендації про припинення порушення. Найближчим часом комітет планує перевірити всіх учасників ринку олії на виконання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в частині поширення інформації, що вводить в оману», - повідомила О.МІТЬКО.

У свою чергу директор з юридичних питань і зв'язків з громадськістю "Bunge України" ДП ІІ «Сантрейд» Олег САМУСЬ відзначив, що з вересня ціна на олію бутильовану не підвищувалася, а навпаки, знижувалася. «Якщо буде стабільна ситуація з насінням соняшнику, то гарантуватиметься певна цінова стабільність на соняшникову бутильовану олію в роздрібних мережах. Ми сьогодні не бачимо підстав для підвищення цін на олію соняшникову», - сказав він.