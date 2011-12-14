На Чернігівщині чоловік застрелив дружину, а сам повісився.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

До чергової частини Прилуцького міськвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення, що в селі Івківці Прилуцького району у будинку знайдено мертвим подружжя – чоловіка та жінку 1957 і 1958 років народження.

Слідчо-оперативна група виявила у помешканні тіло жінки в ліжку з вогнепальним пораненням голови, господар був повішеним у коридорі, а будинок зачинено зсередини.

Однією з версій, яку зараз розглядає слідство, є вбивство чоловіком своєї дружини, після чого він покінчив життя самогубством. Правоохоронці з мiсця подiї вилучили зареєстровану рушницю Іж-27, що належала господарю. Чоловік працював охоронцем на підприємстві в одному з селищ району, дружина була на пенсії.

Сусіди характеризують покійних позитивно, але припускають, що чоловік мав стосунки з іншою жінкою. Це могло стати причиною для чергової сварки, яка закінчилася трагедією.

За фактом загибелі подружжя порушено кримінальну справу за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), розслідування триває.