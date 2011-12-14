Браконьєри підстрілили двох співробітників заповідника

У Рівненській області Рокитнівський райвідділ внутрішніх справ порушив кримінальну справу стосовно двох жителів села Переходичі, які поранили двох працівників Рівненського природного заповідника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, кримінальну справу порушено за фактом замаху на вбивство за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 13 грудня близько 14-ї год. неподалік села Вежиця Рокитнівського району невідомі особи, перебуваючи на незаконному полюванні в лісовому масиві, поранили з вогнепальної зброї двох працівників природного заповідника.

За словами правоохоронців, працівники заповідника, почувши гавкіт собак, вийшли на галявину, де побачили невідомих, які палили багаття. Представившись та показавши посвідчення, охоронці лісу попросили їх покинути територію заповідника, адже полювання тут заборонено. У відповідь чоловіки пригрозили їм мисливською зброєю, а потім і застосували її. 37-річному ліснику Старосiльського лісництва поранили ліву ногу, а 28-річному – завдали вогнепальне поранення в область грудної клітки.

Виїхавши на місце події, працівники райвідділу міліції встановили, що на полюванні у лісовому масиві перебувало п’ятеро мисливців, проте затримати вдалось лише 51-річного та 23-річного жителів села Переходичi Рокитнівського району.

Хід досудового слідства у вказаній кримінальній справі контролюється органами прокуратури.