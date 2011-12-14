Більше тисячі світових компаній отримали пропозицію з Херсона

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК звернувся до керівництва більш ніж тисячі інвестиційних і фінансових компаній світу багатьох країн Європи, Америки, Росії, Близького й Далекого Сходу, Австралії з пропозицією приєднатися до початого процесу реформування регіону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської ОДА, губернатор запропонував ознайомитися з можливостями Херсонської області – унікального краю Півдня України шляхом відвідання сайту www.khersonregionguide.com, який було створено за участю обласної влади для максимально оперативної та комфортної комунікації з інвесторами з усього світу.

Зокрема, Херсонський губернатор звернувся до таких компаній як Barclaysplc, Rothschild, CapitalGroupCompaniesInc, TheCarlyleGroup, BNP Paribas, AXA, StateStreetCorporation, JP MorganChase&Co, Citibank, Legal&GeneralGroupplc, VanguardGroupInc, UBS AG, MerrillLynch&CoInc і ще близько 1,1 тис. інвестиційних і фінансових компаній.

У своєму листі до найбільш конкурентноздатних інвесторів світу М.КОСТЯК зазначив: «З метою стрімкого розвитку ввіреного мені регіону, спільно з місцевою громадськістю було вирішено відкрити потенціал Херсонської області всьому світу. Ми пропонуємо приєднатися до початого процесу реформування нашого регіону. Для цього інвесторам створено прозорі й комфортні умови роботи, які продовжують удосконалюватися. Одним із найбільш дієвих інструментів реформ ми вважаємо інвестиції, які здатні забезпечити стабільний прибуток для інвестора і всесторонній розвиток території, а також покращити якість життя людей. Херсонська область – це поєднання унікальних сільськогосподарських і рекреаційних можливостей, логістичних переваг, наукового, енергетичного, промислового потенціалу й багато іншого».

Крім того, М.КОСТЯК повідомив, що «за територією наш край дорівнює таким країнам як Бельгія або Ізраїль. Вірю, що інвесторам буде цікава співпраця з нами. Перші консультації із зацікавленими сторонами я готовий проводити в зручний для них час і спосіб, приміром, через Skype».