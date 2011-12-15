У Донецьку встановлять пам'ятник Єсеніну

У Донецьку встановлять пам'ятник Сергію Єсеніну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, 12 грудня відбулася презентація проектів пам'ятника. Ініціатором проведення конкурсу виступила міська організація «Литературное общество «Стойло Пегаса» спільно з Головним управлінням містобудування і архітектури міськради.

Заявки на участь подали 10 авторів і авторських колективів, які представили 19 творчих робіт.

За словами засновника «Литературного общества «Стойло Пегаса», секретаря міськради Миколи ЛЕВЧЕНКА, «те, що на конкурс представлено стільки робіт, говорить про те, що ідея назріла - для нас дуже важливо, щоб більше людей зайшли на сайт, зробили вибір, тоді ми зможемо об'єктивно і зважено ухвалити рішення».

Пам'ятник планується встановити у Міському парку культури і відпочинку.

Графічні зображення усіх проектів пам'ятника розміщені на сайті esenin.dn.ua

У прес-службі міськради нагадали, що громадська організація «Литературное общество «Стойло Пегаса» створена з метою розвитку література-просвітницького життя міста, популяризації творчості С.Єсеніна, а також пошуку літераторів-початківців і надання їм допомоги у творчій реалізації.