Янукович ветував Закон «Про охоронну діяльність»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про охоронну діяльність»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що прийнятий парламентом 17 листопада Закон «Про охоронну діяльність» не може бути підписаний виходячи з того, що в законі містяться положення, що передбачають підстави, за якими зупиняється дія ліцензії на охоронну діяльність, а насправді цих підстав немає. Вказані положення стосуються питань забезпечення охоронної діяльності.

Глава держави зауважує, в законі міститься нечіткість формулювань, що не відповідає вимогам визначеності, ясності і недвозначності правових норм, що не забезпечить однакове їх застосування та не виключить необмежене трактування у правозастосовній практиці.

За таких обставин В.ЯНУКОВИЧ вважає необхідним доопрацювати закон з метою чіткого визначення підстав щодо зупинення дії ліцензії на охоронну діяльність, врегулювання питань прийняття рішення про усунення недоліків.

Законом, що розглядається, до підстав анулювання ліцензії на охоронну діяльність віднесено рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання.

Однак Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (що є базовим у регулюванні відносин у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) не передбачає такого механізму, як скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання. У названому законі йдеться про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Враховуючи це, Президент вважає за необхідне привести зазначене положення Закону України «Про охоронну діяльність» у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» і визначити однією з підстав для анулювання ліцензії на охоронну діяльність саме припинення юридичної особи.