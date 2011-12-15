Moody's понизило прогноз рейтингу України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогноз рейтингу зобов'язань України на рівні В2 в національній та іноземній валютах із стабільного на негативний.

Про це сказано в повідомленні Moody's, переданому УНІАН.

У повідомленні зазначається, що основними причинами для зниження прогнозу рейтингу стало: збільшення ризиків у зв'язку з відсутністю прогресу в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом; ризики зниження економічного розвитку в умовах ослаблення світової економіки; політичні ризики, пов'язані з парламентськими виборами, проведення яких заплановане на 2012 рік.