Ярославський не відкрив готель, бо не було Януковича з ножицями

Церемонію офіційного відкриття готелю Kharkiv Palace 5*, у якій 14 грудня мав брати участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, перенесено.

Літак глави держави не зміг прилетіти до Харкова через густий туман. Несприятлива погода також стала причиною того, що багато літаків з Києва змушені були здійснити посадки у Донецьку та Дніпропетровську.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, на відкриття готелю не потрапили, зокрема, гості з інших країн і міст.

«Червону доріжку, - йдеться у повідомленні, - і подіум прибрали, стрічку не розрізали. Замість цього подія стала «тест-драйвом готелю», а урочистий прийом приурочили до нагородження будівельників ОСК «Металіст» Державними преміями у галузі архітектури. Нагороди авторському колективу реконструкції стадіону в приміщенні Kharkiv Palace 5* вручив губернатор Михайло ДОБКІН».

«Введення готелю експлуатацію традиційно здійснюється в кілька етапів. Учора був перший, але будуть ще другий і третій. Тому ми приурочимо офіційне відкриття Kharkiv Palace 5* до одного з них. Сподіваємося, що воно відбудеться у запланованому форматі», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня готель Kharkiv Palace 5* прийняв своїх перших відвідувачів.

Довідка УНІАН. Готель Kharkiv Palace 5* споруджений в рамках підготовки Харкова до Євро-2012. Будівництво об’єкту профінансоване і здійснене групою DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012. Сума приватних (100%) інвестицій становить 126 млн. дол. Kharkiv Palace 5* - перший у Харкові 5-зірковий готель, який повністю відповідає вимогам, що пред`являються до об`єктів готельної нерухомості даної категорії. Управління Kharkiv Palace 5* здійснює «Прем`єр Інтернешнл» - перший український готельний оператор. Kharkiv Palace 5* входить до складу luxury-колекції «Прем’єр Готелі». У період проведення в Харкові матчів Євро-2012 у цьому готелі базуватиметься штаб-квартира УЄФА, а також розмістяться «цільові групи» УЄФА.