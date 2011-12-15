Азаров: Українcька економіка витримає ціну на російський газ у $416

Українська економіка витримає ціну на російський газ у розмірі 416 доларів за одну тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відкриття нового дитячого садка у Києві.

«Ну, ми цього року платимо 440 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням харківської знижки. Ми витримали з вами? Ось рік прожили ж практично… Витримали. Ми витримаємо будь-яке випробування. А що, хіба зараз легко? Подивіться, що у світі відбувається, що в Європі відбувається… Ми достатньо зараз стійкі, і у нас тверда позиція у наших переговорах", - заявив прем`єр.

"Буде ціна 416 (дол. за 1 тис. куб. м – УНІАН), ну що ж, платитимемо: вона нам дісталася, це нелегкий спадок. Рано чи пізно, буде нормальна ціна, я в цьому глибоко переконаний. Витримаємо і з гарним настроєм зустрінемо Новий рік», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він підкреслив, що українська економіки закінчує 2011 рік зростанням ВВП на рівні 5,3%, що вище, ніж у таких країнах, як Російська Федерація і Польща.

Також М.АЗАРОВ наголосив, що його уряду за два роки роботи не раз передрікали крах, проте цього не сталося, і, на його думку, Україна зараз розвивається.

Як повідомляли ЗМІ, у понеділок, 12 грудня, голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» до кінця року угоду щодо газу не підпишуть.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ припустив, що держбюджет на 2012 рік може бути прийнято з розрахунку ціни на газ у 400 доларів, водночас не виключив її перегляду.

14 грудня на прес-конференції перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що проект державного бюджету на 2012 рік, виходячи з ціни на газ для України у розмірі 416 дол. за тисячу кубометрів, для другого читання у Верховній Раді уряд подасть наступного тижня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: з купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.