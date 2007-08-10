Рудьковський нагородив ліквідаторів фосфорної аварії... значками

Міністр транспорту і зв`язку Микола Рудьковський нагородив 10 працівників Львівської залізниці, які брали участь у ліквідації наслідків "фосфорної" аварії у Львівській області.

У повідомленні прес-служби відомства зазначається, що Рудьковський нагородив працівників нагрудним знаком "Почесний працівник транспорту України" та оголосив свою особисту подяку.

"Я, бачачи особисто, наскільки було важко працювати залізничникам та працівникам МНС, висловлюю вам та вашим колективам свою особисту подяку, адже ви були тими першими людьми, хто, не розуміючи до кінця впливу фосфору на організм, кинулися ліквідувати пожежу та робили все можливе, аби взяти контроль над ситуацією", - сказав він.

"Тому я дякую вам від свого імені та керівництва уряду і бажаю того часу, коли в нашій державі, незалежно від політичного забарвлення, людей, які віддано та чесно працюють на благо Вітчизни, всі будуть цінувати", - додав міністр.

Рудьковський зауважив, що останнім часом аварії намагаються перевести у політичну площину: "Із суто технічних речей роблять політичні. Статистика говорить, що у 2000 році зійшло з рейок більше 900 вагонів, а за І півріччя 2007 року зійшло всього 148".

"Це показник того, що залізничники з кожним роком покращують свою роботу та працюють над тим, щоб підвищити безпеку", - додав він.

За інформацією прес-служби, на місці сходження з рейок вантажного поїзда у Львівській області в гасінні пожежі брали участь 228 залізничників пожежної служби "Укрзалізниці" та 15 пожежних потягів, які здійснили 32 виїзди на місце пожежі.

Українська правда