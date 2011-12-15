У центрі Дніпропетровська горить готель
16:21, 15 грудня 2011Суспільство
1967 0
Людей евакуювали
У центрі Дніпропетровська о 15 год. 20 хв. виникла пожежа у приміщенні «Гранд готелю Україна».
Про це повідомили в управлінні МНС у Дніпропетровській області.
За даними МНС, пожежа виникла на верхніх поверхах готелю, у нежитловому приміщенні. Наразі пожежу вдалося локалізувати, причина пожежі встановлюється. На ліквідації пожежі працює п’ять одиниць техніки, 30 рятувальників.
За даними МНС, постраждалих та жертв немає. Евакуацію людей з готелю було здійснено до прибуття співробітників МНС.
Рух навколо готелю, центральним проспектом та прилеглими вулицями тимчасово перекрито.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter