У Києві пограбували відділення “Ощадбанку”

Сьогодні в Києві в Дарницькому районі було пограбовано відділення “Ощадбанку”.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в м. Києві, це сталося приблизно о 9.15-9.20 у відділенні “Ощадбанку”, що розташовано за адресою: Харківське шосе, 53.

За інформацією ЦГЗ, у вказаний час до приміщення зайшли двоє молодих чоловіків, в одного з яких в руках був предмет, схожий на вогнепальну зброю. Другий його посібник перестрибнув через огорожу каси та, погрожуючи фізичною розправою, запропонував касиру видати йому гроші.

Співробітниця банку віддала йому 5 тис. грн., після чого нападники зникли з місця пограбування на автомобілі темного кольору, марка якого встановлюється.

Як зазначили у ЦГЗ, один із нападників на вигляд 28 років, має зріст 160 см, був одягнутий у чорну бейсболку та чорну ветровку. Інший на зріст 178 см, був одягнутий так само. Обидва були в рукавичках і без масок.

Міліція звертається до всіх свідків, яким щось відомо про місцезнаходження вказаних осіб, повідомити міліцію.