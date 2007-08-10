За підрахунками Томенка, Ющенко помилився у кілька разів

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО пропонує розпочати загальнонаціональну акцію „Позбавимо пільг чиновників разом”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні в ефірі сімферопольського радіо „Ассоль”, виступаючи на підтримку ініціативи Президента про обмеження депутатських пільг.

На переконання М.ТОМЕНКА, до проблеми ліквідації необґрунтованих пільг і преференцій для чиновників усіх гілок влади необхідно підходити системно.

„За моїми підрахунками, ліквідація пільг для державних посадовців усіх рівнів щороку платникам податків поверне не 500 мільйонів, як порахував Президент, а мільярди гривень. І на ці кошти можна було би відродити та зробити ефективною, наприклад, сільську медицину чи суттєво покращити матеріальне становище пенсіонерів”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Адже, за його словами, не може Державне управління справами утримувати на бюджетні кошти Житомирський лікеро-горілчаний завод чи 12 резиденцій Президента, більшістю з яких він не користується. „Не можуть за кошти платників податків фінансуватися численні санаторії, бази відпочинку включно із так званим „Царським селом” у Кончі-Заспі, де за символічні гроші орендуються будинки для високопосадовців уряду, Секретаріату Президента і Верховної Ради”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

„Тому ідея ліквідації пільг, яку тепер підтримав Президент, є дуже доброю, але, на жаль, дещо запізнілою”, - вважає М.ТОМЕНКО. Він нагадав, що відповідний законопроект під реєстр. №1058-2, запропонований Юлією ТИМОШЕНКО, Миколою ТОМЕНКОМ та Ольгою БОДНАР, неодноразово обговорювався у парламенті V скликання, але так і не був підтриманий всіма „нашоукраїнцями”, через що не набрав необхідної кількості голосів для його прийняття бодай у першому читанні.

М.ТОМЕНКО також звернув увагу на існування різноманітних преференцій на місцевому рівні, які не формалізовані в окремих законах. „Тому, щоб спільна акція з ліквідації пільг успішно була проведена в Україні найближчим часом, треба з’ясувати усі не лише прописані законом, але й реально існуючі преференції у нашій „країні пільг”, - вважає політик.

Для цього М.ТОМЕНКО запропонував громадянам звертатися з відповідними фактами щодо необґрунтованих преференцій на електронну адресу info@pilg.net.ua, яка буде працювати вже з 11 серпня. А трохи згодом розпочне роботу і присвячений цьому питанню спеціальний сайт www.pilg.net.ua, де буде змальована реальна ситуація з узаконеними та прихованими преференціями „країни пільг для чиновників”.