Нафтогаз України викручує руки комунальникам

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» ухвалила рішення про постачання природного газу підприємствам комунальної теплоенергетики (ТКЕ) лише за умови 100% передоплати запланованих обсягів споживання палива у наступному місяці. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що таку систему впроваджено, оскільки Компанія не бачить іншого шляху забезпечення повноцінного проведення опалювального сезону 2007-2008 рр. в умовах критично низького рівня оплати газу місцевими ТКЕ.

НАК «Нафтогаз України» звертає увагу на те, що, попри численні попередження і жорсткі заходи, що їх вживала впродовж останнього року Компанія, підприємства ТКЕ і місцева влада свідомо нехтують державними інтересами у сфері газопостачання і систематично зривають терміни і обсяги оплати спожитого природного газу.

У НАК нагадали, що обов`язок своєчасно і в повному обсягу сплачувати за спожитий природний газ закріплено в Постанові Кабміну від 27 грудня 2001 року (№1729), а відповідальними за належне постачання тепла населенню згідно зі ст.13 Закону “Про теплопостачання” є керівники органів місцевого самоврядування.

“Через незаконні і несумлінні дії керівників ТКЕ і місцевої влади НАК «Нафтогаз України» нагромаджує борги і втрачає кошти для закупівлі імпортованого природного газу для забезпечення населення гарячою водою і опалюванням у наступні періоди. Лише за опалювальний сезон 2006-2007 рр. споживачами перед Компанією нагромаджено близько 3 млрд. грн. заборгованості, майже 1 млрд. грн. з якої не погашено досі”, - йдеться в прес-релізі компанії.

Компанія відзначає, що порівняльний аналіз оплати природного газу населенням свідчить про неналежне виконання підприємствами ТКЕ своїх функцій посередника зі збору засобів у населення за спожите тепло і гарячу воду. Рівень розрахунків населення за природний газ в 2007 році становить близько 95%, тоді як комунальна теплоенергетика розрахувалася лише на 77%. “НАК «Нафтогаз України» не раз ставила питання перед місцевою владою і правоохоронними органами, куди зникають решта 18% коштів, сплачених населенням. Утім, жодного пояснення чи відповідних дій чиновників немає досі”, - відзначає НАК.

У НАК «Нафтогаз України» вказали, що компанія має позитивний досвід постачання природного газу за передоплатою. У 2003 році таку систему газопостачання було впроваджено для промисловості, яка була на той час найгіршим платником. “Попри протести окремих підприємств, постачання газу за передоплатою довело свою ефективність, за декілька місяців підвищивши рівень розрахунків за паливо до 100%. Сьогодні підприємства промисловості є найдисциплінованішою категорією споживачів”, - нагадали в прес-службі.

“Упроваджуючи систему газопостачання теплоенергетики за 100% передоплати, НАК «Нафтогаз України» керується загальноприйнятим європейським досвідом. У жодній країні Центральної і Західної Європи природний газ не постачається в борг. У разі відсутності передоплати за паливо в країнах Євросоюзу газопостачання миттєво припиняється. Природний газ у цих країнах розцінюється як товар, за який не можна не платити. Введення передоплати природного газу для підприємств теплоенергетики України також сприятиме високій дисципліні розрахунків і дасть можливість ефективно використовувати державний енергетичний ресурс”, - сказано в прес-релізі.