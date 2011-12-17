Тернопільська міськрада прийняла Програму підтримки парків

Тернопільська міська рада прийняла Програму підтримки парків міста на 2012-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом на розвиток парків у міському бюджеті на три роки передбачили 21 млн. грн.

З них 2,3 млн. грн. спрямують на закупівлю атракціонів у парку Національного відродження, адже загалом атракціони в парках не поновлювали останні 15 років.

Ще 2,7 млн. грн. піде на реконструкцію амфітеатру Співочого поля у парку Національного відродження, 5,291 млн. грн. – на капітальний ремонт набережної Тернопільського ставу у парку ім. Т. Шевченка.

На наступний рік програмою заплановано закупити біотуалети на загальну суму 170 тис. грн., а також розпочати поновлювати парк катамаранів (350 тис. грн.).

Окрім цього, депутати надали дозвіл на забудову острівка «Чайка» парку ім. Т. Шевченка, де за кошти інвесторів планують спорудити дискоклуб. Також за кошти інвесторів в парку облаштують скейт-майданчик.

На закупівлю екзотичних тварин для зоокутка у парку Топільче в найближчі три роки передбачено 120 тис. грн. Крім того, за кошти інвесторів у парку також буде споруджено один сучасний тенісний корт.

Програмою передбачено капітальний ремонт Пагорбу Слави у парку Слави, на ці цілі з міського бюджету впродовж трьох років планують використати 481 тис. грн.