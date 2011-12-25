У плитах, якими щойно виклали підніжжя Тарасової гори, утворилися тріщини

У мармурових плитах, якими нещодавно було викладено підніжжя Тарасової гори Шевченківського національного заповідника, утворилися тріщини.

Як пише канівська газета «Дніпрова зірка», про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ на робочій нараді у Каневі.

Черкаський губернатор на нараді піддав критиці посадовців за зволікання з уведенням у дію об'єктів Шевченківського національного заповідника та за брак, допущений при виконанні робіт на території заповідника. Зокрема, пасажирський термінал комплексу "Авто-ріка" досі не зданий в експлуатацію, у мармурових плитах, якими викладено підніжжя Тарасової гори, вже утворилися тріщини.

Губернатор вказав на недопустимість подібних прорахунків та пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня у Каневі за участю віце-прем’єр-міністр України - міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА було урочисто відкрито вертолітний майданчик, автомобільний і річковий вокзали. Комплекс "Авто-Ріка" - це двоповерхова окремо розташована будівля - пересадочний пункт з автотранспорту на річковий транспорт і навпаки. Кошторисна вартість об’єкта 47 млн. 624 тис. грн.