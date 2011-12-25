Експерт: Це бюджет дерибану для лояльних до влади депутатів

Певні статті видатків у державному бюджеті на 2012 рік спрямовані на фінансування проектів політиків, лояльних до чинної влади.

Про це заявив президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий у ефірі Першого ділового каналу.

"Видатки бюджету по державним замовленням, проектам та інвестиціям прив'язані до певних округів під певні групи бізнесменів, яких спробують провести через мажоритарні округи до Верховної Ради. Тому можна сказати, що це бюджет дерибану на користь майбутніх депутатів, лояльних до влади", - сказав він.

За його словами, це приведе до краху фінансову систему України.

"Централізація ресурсів, централізація видатків, централізація інвестицій - це шлях до централізованої державної економіки, в якій немає місця для приватного сектора. Це означає гальмування виробництва, старіння структур і кінець-кінцем провал фінансової системи.Така політика, такі пріоритети, коли тільки для себе та своїх наближених гроші розподіляються з бюджету, коли банкам вказують, кого кредитувати, а кого ні, закінчиться дуже погано для чинної влади. Всі їх обіцянки виявилися простим блефом ", - наголосив Лановий.

"Буде раз на два-три місяці корекція показників. В кінці року ми взагалі не дізнаємося про баланс бюджету. Залишаться перехідні борги на наступний рік. Тобто повна вакханалія. На жаль, наш бюджетний процес не дозволяє ні суспільству, ні навіть контролюючим органам відстежити, чи вчасно зроблені виплати. Тому Тігіпко у середині року і розповідав, що немає грошей чорнобильцям", - додав він.

Gazeta.ua