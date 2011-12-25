Два брати зливали пальне з вантажівок

У Городоцькому районі Хмельницької області правоохоронці затримали трьох юнаків, котрі зливали дизпальне з вантажних автомобілів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

У повідомленні зазначається, що зловмисниками виявилися двоє рідних братів (16 і 19 років) та їхній 18-річний товариш із Хмельницького.

“Ще з кінця серпня до Городоцького РВ УМВС почали надходити повідомлення від власників вантажівок про крадіжки пального. Шляхом проведення слідчо-оперативних дій крадіїв вдалося затримати. У хлопців вилучили шланги, за допомогою яких вони зливали пальне, пусті та повні каністри. За один раз вони добували 100-200 літрів дизпального” –повідомили в міліції.

Наразі доведено причетність юних зловмисників до 9 аналогічних злочинів. Проти них порушено кримінальні справи за ч. 1 та ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідство триває.