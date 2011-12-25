Прогноз погоди на 26 грудня

Завтра в деяких областях України очікується мокрий сніг і дощ.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 26 грудня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. У західних областях вночі та вранці подекуди туман, слабка ожеледь. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, у східних областях вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних та північних областях (крім Сумської) 1-6° морозу, на решті території до 8° морозу; вдень 0-5° тепла; у східній частині місцями вночі 8-10°, вдень 1-3° морозу.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці мінлива хмарність. Без істотних опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.