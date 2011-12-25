Поліцейські знайшли сім тіл з вогнепальними пораненнями
15:52, 25 грудня 2011Суспільство
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Повідомлення з Техасу
ПрацівникиполіціїамериканськогоштатуТехасвиявиливпонеділок в одномуз будинківсім тілз вогнепальнимипораненнями,передаєAssocisted Press.Інцидентставсявнеділю вранці.У числізагиблихчотири жінкиі троєчоловіків.
Засловамисержантаполіції міста Грейпвайн, де все сталося, слідчівважають,що середубитих -і той,хтостріляв улюдей.
Іншіподробиціпоки неповідомляються.
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