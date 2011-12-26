Японія та Китай домовилися обходитися без доларів

00:01, 26 грудня 2011
Суспільство
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Зустріч у Пекіні

Японія іКитайухвалили рішенняпро сприяннявикористаннянаціональнихвалютзамістьдолараСШАв угодахміжкитайськимиі японськимикомпаніями,передаєAssociated Press.

Цієїдомовленості прем'єр-міністрЯпоніїЕсіхікоНодаі головаДержрадиКНРВеньЦзябаодійшлипід час офіційноїзустрічівПекіні.Зустрічвідбуласяврамкахпершого офіційноговізитуЕ.НодивКитайяк прем'єр-міністра.

Також, підчасзустрічіВ.Цзябаоі Е.Нодибуладосягнутадомовленістьпро придбанняЯпонієюкитайськихдержавнихоблігацій.УсвоючергуКНРнедавнопридбалапакетдержоблігаційЯпонії.Придбаннядержоблігаційпройдеврамкахдоговорупро економічну співпрацюдвохкраїн.

На думкуекспертів, перехіднабільшширокевикористання національнихвалютпозитивнопозначитьсяна економічномустановищіобохкраїн, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

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