Японія та Китай домовилися обходитися без доларів

Зустріч у Пекіні

Японія іКитайухвалили рішенняпро сприяннявикористаннянаціональнихвалютзамістьдолараСШАв угодахміжкитайськимиі японськимикомпаніями,передаєAssociated Press.



Цієїдомовленості прем'єр-міністрЯпоніїЕсіхікоНодаі головаДержрадиКНРВеньЦзябаодійшлипід час офіційноїзустрічівПекіні.Зустрічвідбуласяврамкахпершого офіційноговізитуЕ.НодивКитайяк прем'єр-міністра.



Також, підчасзустрічіВ.Цзябаоі Е.Нодибуладосягнутадомовленістьпро придбанняЯпонієюкитайськихдержавнихоблігацій.УсвоючергуКНРнедавнопридбалапакетдержоблігаційЯпонії.Придбаннядержоблігаційпройдеврамкахдоговорупро економічну співпрацюдвохкраїн.



На думкуекспертів, перехіднабільшширокевикористання національнихвалютпозитивнопозначитьсяна економічномустановищіобохкраїн, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

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