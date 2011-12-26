Японія та Китай домовилися обходитися без доларів
Зустріч у Пекіні
Японія іКитайухвалили рішенняпро сприяннявикористаннянаціональнихвалютзамістьдолараСШАв угодахміжкитайськимиі японськимикомпаніями,передаєAssociated Press.
Цієїдомовленості прем'єр-міністрЯпоніїЕсіхікоНодаі головаДержрадиКНРВеньЦзябаодійшлипід час офіційноїзустрічівПекіні.Зустрічвідбуласяврамкахпершого офіційноговізитуЕ.НодивКитайяк прем'єр-міністра.
Також, підчасзустрічіВ.Цзябаоі Е.Нодибуладосягнутадомовленістьпро придбанняЯпонієюкитайськихдержавнихоблігацій.УсвоючергуКНРнедавнопридбалапакетдержоблігаційЯпонії.Придбаннядержоблігаційпройдеврамкахдоговорупро економічну співпрацюдвохкраїн.
На думкуекспертів, перехіднабільшширокевикористання національнихвалютпозитивнопозначитьсяна економічномустановищіобохкраїн, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.