Українці на Новий рік викинуть на сміття продуктів на 470 мільйонів?

До 12% закуплених міським населенням України до новорічного столу продуктів не використовується і псується. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на дані агентства AgriSurvey асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

У грошовому вираженні зі стандартного святкового столу для чотирьох дорослих і двох дітей в середньому викидається на смітник продуктів на 90 грн. Разом усе міське населення України викидає продуктів десь на 470 млн. грн.

За словами директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса Гагалюка, під час опитування 54% респондентів вказали, що у них під час свят псується до 5% закуплених продуктів.

«Таким чином, по цій групі під час свят на смітник викидається кількість продукції, еквівалентна 850 тоннам ковбаси „Московська“, чи 2,5 тис. тонн свинячих ошийків, чи 4 тис. літрів шампанського. Ще у 40% опитаних псується від 5% до 15% продукції, а це – еквівалент 300 тонн червоної ікри, чи 3,5 тис. тонн твердого сиру, чи 4 тис. тонн масла», – стверджує Т. Гагалюк.