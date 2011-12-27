Синоптики обіцяють Україні новорічну ніч з морозом та снігом

На Новий рік в Україні очікується сніг із морозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталія ГОЛЕНЯ повідомила на прес-конференції у Києві.

За її словами, 28 грудня в Україні утримається тепла погода. А 29-30 грудня очікується похолодання й опади у вигляді дощу та мокрого снігу. 31 грудня в більшості областей України йтиме невеликий та помірний сніг.

У новорічну ніч, повідомила Н.ГОЛЕНЯ, сильні снігопади очікуються у східних областях, Приазов’ї та Криму. На решті території – невеликий сніг з морозом.

У ніч з 31 грудня на 1 січня синоптики прогнозують по Україні від 2 до 7 градусів морозу. Денна температура 31 грудня – від 0 до 3 морозу або від 0 до 3 тепла.

Крім того, у новорічну ніч на дорогах місцями очікується ожеледиця, а у південному та східному регіонах – налипання мокрого снігу.

Також Н.ГОЛЕНЯ нагадала, що за статистикою останніх 20 років, у новорічну ніч і 1 січня в Києві температура була від 3 до 8 морозу. Загалом за цей період було зафіксовано лише 7 випадків, коли температура на Новий рік була вище нуля, і 4 випадки, коли температура була нижчою за 10 градусів морозу.

У свою чергу, начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА зауважив, що справжньої зими ще немає у жодній країні Європи. Стійкий сніговий покрив, за його словами, спостерігається поки лише на півночі Скандинавії: частково у Норвегії, Швеції; частково на Кольському півострові, а також в Альпах, Карпатах, у Болгарії та на півночі Греції.

“Вся зима у нас зосереджена за Уралом”, – додав М.КУЛЬБІДА.