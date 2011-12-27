В Україні вшанували пам'ять загиблих в Афганістані воїнів

Сьогодні, у день 32-ї річниці введення радянських військ до Афганістану, Всеукраїнська організація воїнів-афганців «Ніхто, окрім нас» провела скорботні заходи, покладання квітів і панахиду за загиблими воїнами.

Як передає кореспондент УНІАН, при покладенні квітів у Києві біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам були присутні близько двохсот представників організації «Ніхто, окрім нас». На заході не було політиків, оскільки в анонсі організації було окреме застереження, що їх участь не вітається.

Панахиду за загиблими воїнами відслужив настоятель Свято-Воскресенського (Афганського) храму отець Владислав. Виступаючи перед присутніми, він зокрема сказав: «Церква з високим благоговінням ставиться до воїнів, які полягли на полі битви. Сьогоднішній день – день особливого поминання загиблих. Жертовна самовіддача воїнів залишиться в серцях людей. Ви знаєте, що таке війна, і тому особливо знаєте ціну миру. Від вас залежить захист ідей миру в суспільстві. Залишайтеся миротворцями. Пам`ятайте, що поганий мир завжди кращий за хорошу війну. Затверджуйте мир у родинах і державі».

«Ми разом відзначаємо цю дату три роки стільки, скільки існує НОН, – сказав в інтерв`ю УНІАН Олександр КОВАЛЬОВ. – Тридцять два роки тому розчерком пера радвлада відправила хлопців воювати. Відправила, щоб потім сказати: ми вас туди не посилали. Вони послали нас на чужу війну, а ця війна стала нашою на все життя. Ми зобов`язані пам`ятати такі дати. Пам`ятати тих, хто не зламався, не зрадив».

Скорботні заходи в рамках Всеукраїнської акції пам`яті воїнів, загиблих в Афганській війні, пройшли в усіх обласних і більшості районних центрів України.