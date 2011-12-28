Шахрайка обіцяла пенсіонерам безплатні автівки

03:55, 28 грудня 2011
Суспільство
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Здоровий глузд відключається одразу

На Черкащині міліція затримала жительку Київщини, яка ошукувала пенсіонерів, обіцяючи їм автомобілі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ зв’язків з громадськістю управління МВС в Черкаській області, 76-річна місцева жителька повідомила міліціонерам Лисянського райвідділу міліції, що її ошукала невідома жінка, яка видавала себе за працівника пенсійного фонду. Зайшовши до літньої жінки додому, невідома жінка розповіла, що в рамках здійснення соціальних програм захисту, жінці незабаром видадуть новий автомобіль. Шахрайка запевнила, що автомобіль можна забрати в грошовому еквіваленті, на що потрібен певний час та невеликі додаткові грошові витрати. Коли пенсіонерка почула, скільки отримає коштів за автомобіль, то без вагань віддала шахрайці усі свої заощадження в сумі 3 тисяч гривень. Взявши гроші, жінка пішла, обіцяючи скоро повернутись. Коли старенька поділилась новиною з дітьми, молоді люди відразу зрозуміли, що їхню матір ошукали та порадили негайно звернутись до правоохоронців.

Як з’ясувалося, підозрювана скоїла ще два подібні діяння. Завдяки оперативно-розшуковим заходам шахрайку затримали.

Наразі триває слідство. Стосовно затриманої порушено кримінальну справу за ч.1 ст.190 «шахрайство», що карається обмеженням волі на строк до трьох років.

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