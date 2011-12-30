«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на свята до 33

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята до 33, в їх складі задіяно близько 600 вагонів.

За інформацією «Укрзалізниці», зокрема, останніми днями було призначено ще п`ять поїздів: 282/281-294/293 Сімферополь-Київ-Запоріжжя, № 571/572-294/293 Сімферополь-Київ-Запоріжжя, № 203/204 Сімферополь-Москва, № 545/532 Київ-Львів, № 511/532 Київ-Львів.

За попередніми даними, в пікові дні - 29 і 30 грудня 2011 року - із залізничного вокзалу Києва відправлятиметься близько 100 тис. пасажирів, що є максимальною пропускною спроможністю київського вузла.

Нагадаємо, що станом на 26 грудня «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята до 28, раніше планувавши лише 20 поїздів. Крім того, «Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів деяких поїздів у західному напрямі та на Київ.

Раніше «Укрзалізниця» заявляла про збитковість додаткових поїздів для залізниці і не планувала призначати такі поїзди у зимовий сезон 2011-2012 рр.