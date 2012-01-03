На відкритому засіданні НКРЕ будуть розглянуті сім питань

5 січня 2012 року відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Про це повідомляє Урядовий портал.

На відкритому засіданні Комісії розглядатиметься 7 питань. Зокрема, про видачу ліцензії ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом. Також комісія розгляне питання щодо переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом та виробництва електричної енергії, виданих ПАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», а також про видачу ліцензії на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ «Гідроенергоінвест». Окрім того, НКРЕ розгляне питання про видачу ліцензії на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: ПП «Перспектива-77» та ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

На засіданні НКРЕ планує розглянути питання переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, виданої КП «Міські електричні мережі» та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія». Останнім питанням Комісія розгляне коригування встановленої електричної потужності ПАТ «Кіровоградобленерго».

Після завершення засідання керівництвом Комісії проводитиметься брифінг для представників ЗМІ.