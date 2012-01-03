Український нумізмат зібрав унікальну колекцію

Понад 3 тис. монет зі ста десяти країн світу зібрав український нумізмат Євген МЕРКОТАН.

Як повідомляє «5 канал», у його колекції - екземпляри із зображеннями українських гетьманів, польських королів та американських президентів. Мрія нумізмата - у монетах розповісти історію всіх країн світу.

Колекція представляє не просто монети понад ста країн, а й їхню історію. Зокрема, що стосується України – то це монети від періоду хрещення Київської Русі і до Помаранчевої революції, і не лише в подіях, а й у обличчях. Окрім гетьманів, тут зображення Михайла Грушевського, Симона Петлюри, Леся Курбаса. Так само історія інших країн - теж у портретах.

"Шість монет - долари з обличчями президентів. Перший президент - Вашингтон, другий - Адамс, третій - Джеферсон, четвертий - Медісон, і Джексон", - розповів Є.МЕРКОТАН.

Найдорожчі монети в колекції нумізмата знаходяться в окремих альбомах. Це, наприклад, литовська монета, датована ще другою половиною XVI століття. "Це срібна монета - півгрош литовський, Сигізмунд Август, 1563-й рік", - відзначив колекціонер.

Таких екземплярів, за його словами, дуже мало.

Серед паперових грошей - і німецькі марки 20-х років минулого століття, і російські карбованці того ж часу, і гривні Української народної республіки. Понад три тисячі екземплярів різних часів і народів нумізмат збирав впродовж 20 років.

Переводити вартість колекції у гривні Є.МЕРКОТАН не береться. Переконаний - вона безцінна. Якщо металеві гроші - переважно невеликого номіналу, то у бонах є купюри з багатьма нулями.