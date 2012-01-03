12 небезпечних злочинців пішли в монастир

У Вінницькій в’язниці 12 небезпечних злочинців стали послушниками монастиря, що розміщується на території режимного об’єкту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, ще 2 послушники здійснили постриг та стали ченцями.

Засуджений Андрій ЧИСТЯКОВ дав обітницю служити Богу після 8 років відбуття покарання і вже рік є ченцем з новим іменем Мойсей. Його ранок починається з 40 поклонів та молитви. «Духовний досвід приходить, якщо ми по 6-8 годин займаємося, читаємо святих отців. Я їх читаю близько 10 років. І стільки часу, скільки ми тут сидимо, я б напевно ніколи не мав, навіть в монастирі», - сказав довічно ув’язнений А.ЧИСТЯКОВ.

У монастирі при вінницькій в’язниці все, як і у відкритому чоловічому монастирі. Єдине, що священикам доводиться навідувати своїх підопічних 4 рази на рік.

Засуджені, які стали послушниками та ченцями, у скоєному каються та вирок не оскаржують. Але через 20 років ув’язнення мають шанс просити помилування. «Тобто, якщо він шкодує про те, що сталося, дійсно, який би він спосіб життя не вів до того, як він став православним, ніякий спосіб життя не може бути перешкодою для того, щоб прийняти його в чернецтво», - сказав єпископ Тихон ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ.