Пасажир потяга «Харків - Москва» заховав мільйон у матрац
11:55, 05 січня 2012Суспільство
6135 0
Митники знайшли...
Співробітники Харківської обласної митниці разом із прикордонниками під час здійснення перевірки потяга «Харків - Москва» виявили понад 1 мільйон російських рублів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, незадекларовану суму намагався незаконно перевезти через кордон 46-річний громадянин України.
Валюта, яку він приховав від митного контролю, була виявлена у матраці.
Складено протокол про порушення митних правил за ст. 352 Митного кодексу України, а 1 млн. 26 тис. 250 рублів вилучено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter