Пасажир потяга «Харків - Москва» заховав мільйон у матрац

Митники знайшли...

Співробітники Харківської обласної митниці разом із прикордонниками під час здійснення перевірки потяга «Харків - Москва» виявили понад 1 мільйон російських рублів. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, незадекларовану суму намагався незаконно перевезти через кордон 46-річний громадянин України. Валюта, яку він приховав від митного контролю, була виявлена у матраці. Складено протокол про порушення митних правил за ст. 352 Митного кодексу України, а 1 млн. 26 тис. 250 рублів вилучено.

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