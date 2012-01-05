Податкову у Херсонській області очолив Страшний

Начальником Державної податкової служби в Херсонській області призначено Анатолія СТРАШНОГО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПС у Херсонській області, 4 січня директор Департаменту координації діяльності податкової служби ДПС України Сергій ЛЕКАРЬ офіційно представив колективу податківців області нового керівника.

Розпорядження про призначення А.СТРАШНОГО на зазначену посаду підписано керівником ДПСУ 30 грудня 2011 року.

Також у повідомленні зазначається, що присутній на представленні голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК висловив надію, що завдяки професійності нового голови ДПС у 2012 році херсонські податківці успішно наповнюватимуть як державний, так і місцевий бюджети. А це, на думку губернатора, надасть можливість створити соціальні програми для розвитку інфраструктури області.

Новий керівник Херсонської ДПС у своєму виступі запевнив, що докладе максимум зусиль для виконання напружених завдань, які стоять сьогодні перед податківцями Херсонської області.

Довідка УНІАН. А.СТРАШНИЙ народився 1957 року в с. Єреміївка Роздільнянського району Одеської області. Закінчив Одеський інститут народного господарства (1983 р.), Одеську національну юридичну академію (2002 р.), Одеський регіональний інститут державного управління (2011 р.).

За фахом - товарознавець вищої кваліфікації, юрист, магістр державного управління.

Державний радник податкової служби ІІ рангу.

З 1997 року працює на керівних посадах в органах державної податкової служби.

Очолював ДПА в Одеській області (2004 – 2006 рр., 2008 – 2010 рр.) і ДПА в Миколаївській області (2006 – 2008 рр.).