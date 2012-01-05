На «Донецькобленерго» претендують Ахметов і Григоришин

На участь у конкурсі з продажу 40,061% держпакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" подали заявки DTEK Holdings Limited (Кіпр) і ТОВ "Луганське Енергетичне Об`єднання", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

За інформацією ФДМУ, на конкурс із продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" надійшла лише одна заявка - від DTEK Holdings Limited.

Нагадаємо, 3 січня закінчився термін прийому заявок на участь у оголошених ФДМУ конкурсах із продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Як повідомляв УНІАН, конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р.

Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн., початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.

DTEK Holdings Limited (Кіпр) є керуючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, що входить у свою чергу до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

ТОВ "Луганське Енергетичне Об`єднання" (раніше "Луганськобленерго") є однією з найбільших енергопостачальних компаній на території України. ТОВ "ЛЕО" - монополіст із постачання електроенергії в Луганській області.

Як нагадує Українська правда, ДТЕК Рената Ахметова в кінці 2011 року виграв два перші конкурси з продажу 25% "Київенерго" і 45,103% "Західенерго", в яких він також був другим за величиною після держави акціонером.

Енергопостачальна компанія "Луганське енергетичне об`єднання" входить до групи "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.