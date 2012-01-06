Корупційна хроніка

Співробітники СБУ затримали першого заступника начальника ДПІ Ялти – начальника відділу податкової міліції, який вимагав 16 тис. грн. від місцевого приватного підприємця за зменшення суми штрафних санкцій.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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У Запоріжжі за махінації з бюджетними коштами затримано керівника міського комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних доріг» («ЕЛУАД»).

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, керівника комунального підприємства міськради було затримано 4 січня в порядку ст. 115 КПК України й на даний момент він перебуває під вартою.

«Керівнику КП інкримінується здійснення махінацій з бюджетними коштами в сумі 500 тис. грн., які були виділені на придбання комплектуючих до обладнання для проведення дорожніх робіт у рамках програми Запорізької міськради «Впорядкування міста та фінансування комунальних підприємств на придбання спецтехніки на 2011-2013 рр.», - повідомили в міліції.

Дії керівника КП «ЕЛУАД» кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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У Херсонській області СБУ затримала слідчого міліції, який вимагав хабарі у фігурантів кримінальних справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ, старший лейтенант слідчого відділу Цюрупинського райвідділу міліції вимагав і отримував хабарі від місцевих жителів, які проходили у кримінальних справах як свідки, за непритягнення їх до кримінальної відповідальності вже як підозрюваних.

Приводом для затримання хабарника стало звернення до СБУ місцевого підприємця із заявою, що слідчий вимагає від нього 1 тис. доларів.

У ході обшуку службового кабінету вилучено боргові розписки громадян, які проходили за матеріалами інших кримінальних справ.

За матеріалами СБУ органами прокуратури проти слідчого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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Співробітники СБ України викрили корупційну схему одержання хабарів керівником одного з відділів підрозділу Державної прикордонної служби України на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Шегині».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зазначений посадовець налагодив механізм систематичного отримання незаконної грошової винагороди з підприємців, що переміщують вантажі через державний кордон України.

27 грудня 2011 року співробітники СБУ затримали хабарника на «гарячому» під час одержання ним 700 доларів за непроведення його підлеглими поглибленого огляду автотранспорту з вантажем товарів народного споживання.

Під час обшуку службового кабінету затриманого, правоохоронці виявили та вилучили шість конвертів з грошима у різній валюті зібраними з перевізників лише за одну зміну, про що свідчили відповідні написи.

За матеріалами СБУ військовою прокуратурою Західного регіону порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. За рішенням суду затриманий перебуває під вартою.

Триває слідство.

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Співробітники Служби безпеки України викрили голову та депутата Ізобільненської сільської ради (м.Алушта, АР Крим), які вимагали понад 2 мільйони гривень хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень у місцевого приватного підприємця за вирішення питання щодо передачі йому у власність 6 земельних ділянок під забудову площею 0,9 га. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час одержання ними першої частини хабара у розмірі майже мільйон гривень.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Рішенням суду зловмисникам обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

Слідство триває.