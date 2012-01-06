Україна залишилася без червоної ікри

Компанія «Камчатська губернія» (м. Київ) просить українські роздрібні мережі не застосовувати стосовно неї штрафні санкції, оскільки зрив передноворічних постачань ікри ТМ «Губернатор камчатки» стався не з провини компанії.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор ПП КП «Камчадал-Плюс» і представник заводу «Орландо» (м. Петропавловськ-Камчатський) Костянтин КОМІСАРОВ.

Він заявив, що постачання ікри в магазини були пов'язані із затримкою працівниками митниці хури з товаром, яка не розмитнюється вже більше 2-х місяців. Вартість хури К.КОМІСАРОВ оцінює в 350-400 тис. дол., і ще в 300 тис. дол. він оцінює прямі збитки компанії від затримки постачань продукції. «Збитки внаслідок простою — приблизно 300 тис. дол., це можливі штрафи (від роздрібних мереж — УНІАН) і недоотриманий прибуток, якби ця продукція була реалізована. Збитки можуть бути ще вищими, адже ми пригальмували постачання: 1 контейнер у Москві стоїть і 1 партія на Камчатці — ми їх не відправляємо, ми не знаємо, що нас чекає тут. Всі постачання зупинені», - сказав він. «Ми на весь грудень зірвали постачання — три акції — у «Фоззі», в «АТБ» і «Великій кишені»», - повідомив директор ПП КП «Камчадал-Плюс», зазначивши, що через це компанія вже одержала перші штрафні санкції — від мережі «Ашан» на суму 50 тис. грн.

При цьому К.КОМІСАРОВ підкреслив, що компанія «Камчатська губернія» не винна в зриві постачань, оскільки постраждала в результаті недружніх дій конкурентів. За його словами, конкуруюча компанія фальсифікувала результати аналізів ікри компанії «Камчатська губернія», що послужило приводом для затримки вантажу на митниці.