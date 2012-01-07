Християн стає в Африці більше, а в Європі - все менше

За даними експертів, християнство залишається найчисленнішою релігією світу, але в Європі християн стає все менше.

Як пише газета “Україна молода” (№№3-4 від 6-7 січня), з нагоди Різдва Форум дослідницького центру П’ю (США) з питань релігії та суспільного життя опублікував звіт про кількість християн у світі.

Згідно з дослідженням, нині на планеті налічується 2,18 мільярда послідовників цієї релігії, що становить майже третину населення Землі. Незважаючи на це, експерти центру стверджують: «Християни настільки розкидані у географічному плані (проживають на територіях більш як 200 країн), що жоден континент чи регіон не може беззаперечно вважатися центром глобального християнства».

Однією з тенденцій є зменшення частки християн серед населення Європи, де зараз мешкає 26% від загальної чисельності християн світу. Для порівняння: 1910 року цей показник становив дві третини. Якщо сто років тому християнами були 95% європейців, то нині лише 76%.

Водночас, зазначає видання, християнство стрімко розповсюджується у країнах Африки та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де прибічників цієї релігії на початку ХХ ст. було відносно мало.

Станом на 1910 рік лише 9% населення країн Африки на південь від Сахари були християнами, а вже у 2010-му їх частка зросла до 63%. Нігерія, наприклад, за кількістю християн удвічі обігнала Німеччину.

Загалом у країнах Африки зараз мешкає 24% всіх християн світу, у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону - 13%. А найбільше - 37% - християн живе у Північній та Південній Америці та на островах Карибського басейну.

Майже половина усіх християн мешкає у 10 країнах світу: США, Бразилії, Мексиці, Росії, Німеччині, Філіппінах, Китаї, Нігерії, Демократичній Республіці Конго та Ефіопії. Найменша концентрація християн спостерігається на Близькому Сході та у Північній Африці.

За даними дослідження, близько половини всіх християн - католики; 37% - протестанти; 12% - православні. Вчені зазначають, що впродовж останнього століття кількість християн у світі зросла більш ніж утричі: з 600 мільйонів 1910 року до 2,18 мільярда на сьогодні. Але й чисельність населення планети зростала такими самими темпами: від 1,8 мільярда осіб 1910 року до 7 мільярдів станом на кінець минулого року.

Водночас, нагадує «Україна молода», хоча християнство й надалі залишається найчисленнішою релігією світу, друге місце посідає іслам, який сповідує 1,5 мільярда землян.