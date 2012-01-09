У Ялті п'яний іменинник грозився підірвати ресторан

У Ялті співробітники міліції затримали сьогодні п`яного місцевого жителя, який, вирішивши розважитися, погрожував підірвати готель «Ореанда».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

За інформацією правоохоронців, 41-річний житель Ялти відзначав з приятелями день народження у ресторані готелю і, випивши, вирішив «пожартувати». Близько третьої години ночі він зателефонував до міліції і повідомив оперативному черговому про те, що перебуває у ресторані «Ореанди» і має намір підірвати гранату.

Оперативники затримали телефонного «терориста».

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 259 КК України – свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або до шести місяців арешту, або до п`яти років обмеження волі.