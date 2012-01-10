Чоловік зарізав односельця за жарт про «чоловічу дружбу»

На Чернігівщині чоловік убив односельця за жарти про його нетрадиційну орієнтацію.

Про це повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Трагедія сталася у с. Липовому Талалаївського району. 41-річний чоловік отримав від матері, яка перебуває на заробітках, грошовий переказ. Кошти він вирішив пропити разом зі своїм односельцем. До них зайшов у гості 34-річний житель цього ж села і приєднався до застілля.

За інформацією правоохоронців, зараз уже важко встановити справжні причини конфлікту, але гість мав необережність пожартувати «на тему чоловічої дружби». Господар, який вже відбував покарання у в’язниці, сприйняв цей жарт як глибоку образу та зажадав вибачень. Натомість гість продовжував ображати чоловіка недвозначними натяками.

Власник помешкання взяв ніж і почав завдавати гостю удари спочатку по ногах, потім, по голові і грудях. Поранення виявилися смертельними.

Чоловіки спробували приховати злочин, але оперативники розкрили вбивство "за гарячими слідами". Міліціонери виявили беззаперечні докази причетності до вбивства – кухонний ніж з плямами крові, одяг, постільну білизну.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України - вбивство. Головний підозрюваний затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. У справі триває слідство.