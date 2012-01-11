Потяг смертельно травмував пенсіонера

У місті Краматорськ Донецької області пенсіонер смертельно травмований потягом у районі станції «Пчолкіно».

Про це повідомляє сайт «Новини Краматорська» з посиланням на начальника лінійного пункту міліції.

За його словами, смертельні травми 72-річний чоловік отримав через свою необережність. Як з'ясувалося, загиблий разом із дружиною йшов у гості, а на станції «Пчолкіно» подружжя переходило залізничну колію перед потягом, що наближався. Жінка встигла перебігти рейки, а чоловіка зачепив резервний локомотив.

Отримані травми виявилися несумісні з життям: постраждалий помер на місці трагедії.