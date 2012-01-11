Прокурора із дружиною розстріляли біля входу в дитсадок

Правоохоронці Челябінської області шукають злочинців, які розстріляли співробітника прокуратури та його дружину. Напад було скоєно біля дверей дитячого садка.

Як повідомляє newsru, замах на 35-річного співробітника прокуратури Олега УХІНА і його дружину стався в середу близько 8 години ранку поруч з дитячим садом. Жінка померла від отриманих поранень на місці, а її чоловік доставлений в реанімацію, повідомляє офіційний сайт регіонального слідчого управління. Лікарям не вдалося врятувати життя прокурору і через 4 години він помер.

За попередніми даними, подружжя тільки відвело в дитячий сад свого трирічного сина і виходило звідти, коли пролунали постріли. Спочатку найманий вбивця випустив кулю в груди прокурора, а потім спробував сховатися. Однак навздогін за злочинцем кинулася дружина прокурора, і тоді зловмисник став стріляти і в неї.

За попередніми даними, злочинець утік на автомобілі Toyota Land Cruiser.

Між тим, у слідчих органах вже рапортують про розкриття резонансного злочину. Там повідомляють, що кілер застрелився під час операції з його затримання. Інші подробиці і мотиви зловмисника поки не повідомляються.