Погода на завтра

Завтра у західних, північних та місцями у центральних областях України очікуються невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях та на Південному узбережжі Криму до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області у четвер очікується невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.