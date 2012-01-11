Резонансне ДТП на Хмельниччині «повісили» на міліціонера

Дорожньо-транспортна пригода 31 грудня 2011 року на автошляху «Чемерівці-Гусятин» у Хмельницькій області, під час якої загинула одна людина та постраждало двоє, сталася з вини працівника органів внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«За результатами проведених слідчих дій та оперативних заходів установлено, що дорожньо-транспортна пригода сталася з вини працівника органів внутрішніх справ. Крім того, в його діях вбачаються ознаки ряду посадових злочинів», - говориться в повідомленні.

У міліції нагадали, що міністр внутрішніх справ Віталій ЗАХАРЧЕНКО усунув від виконання обов’язків ряд керівників органів внутрішніх справ Тернопільської та Хмельницької областей.

Для з’ясування обставин резонансної ДТП на місце події працювала група працівників Інспекції з особового складу та Департаменту внутрішньої безпеки МВС України. Працівники цієї групи мали доручення встановити, чи немає порушень законодавства в діях правоохоронців, які здійснювали першочергові слідчі дії за фактом ДТП, оскільки попередні дані, що надходили з місця аварії від посадових осіб обладміністрації та територіальних органів міліції, мали суперечливий характер.

Наразі у зв’язку з нововиявленими обставинами вирішується питання про передачу матеріалів кримінальної справи до органів прокуратури для подальшого розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня 2012 року у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

5 січня кримінальну справу за фактом ДТП на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з губернатором Тернопільської області В.ХОПТЯНОМ, було передано до Головного слідчого управління МВС України.