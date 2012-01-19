Кабмін заборонить лікарів у рекламі

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про зміни до Закону «Про рекламу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Вирішено не використовувати образ лікаря чи будь-якої людини, схожої на лікаря, при рекламі будь-яких товарів», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він зазначив, що раніше законом заборонялося використання образу лікаря в рекламі алкогольних і тютюнових виробів, а також медикаментів. Зокрема, за словами В.КОПИЛОВА, ознаками використання образу лікаря в рекламі є білий халат, «швидка допомога» тощо.

Кабмін має намір передати цей законопроект на розгляд Верховної Ради України.