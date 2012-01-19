В Одесі горить ресторан-корабель (додані фото)

Вранці в районі одеського пляжу «Аркадія» почалася пожежа в ресторані-кораблі «Ассоль» - клуби диму видно навіть із центру Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, декілька пожежних розрахунків МНС, які прибули до місця події, гасять вогонь, язики якого вириваються через вікна ресторану.

Ліквідації пожежі заважає вузький під`їзд до охопленого полум`ям ресторану.

Як повідомлялося, в ніч на 18 січня в районі «Аркадії» горів ресторан «Стронг хауз», проте вогнище пожежі, яка виникла на літньому майданчику закладу, вдалося швидко локалізувати й згасити. Ніхто з відвідувачів і працівників ресторану не постраждав.

Фото УНІАН