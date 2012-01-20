Попов: реконструкція мосту Патона завершиться у березні

Голова Київської міської адміністрації Олександр Попов перевірив хід реконструкції транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянського шосе, що у Печерському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Майбутній автодорожній вузол має вдвічі збільшити пропускну спроможність ділянки, а отже, вирішити проблему заторів на в’їзді на міст Патона, і суттєво покращити безпеку руху пішоходів – акцентував очільник КМДА.

«Це дуже цікавий об’єкт і дуже важливий для міста. За нормативами, ми мали б його будувати близько 2-х років, але нам це вдалося за 7 місяців. Це безумовно було б неможливим без підтримки уряду, і самовідданої роботи автодорівців. Ви бачите, що навіть за таких складних погодних умов роботи продовжуються. Не зупиняються вони ані на свята, ані на вихідні. Зараз тут трудиться 350 робітників. Тож темпи будівництва у нас дуже динамічні та активні», – сказав Олександр Попов, відповідаючи на запитання журналістів.

Нова розв’язка матиме вигляд транспортного кільця, яке включає два тунелі під бульваром Дружби народів, і дві естакади над Наддніпрянським шосе. Вона передбачає тільки ліві повороти транспорту через кільце. За принципом турбіни, розв’язка втягуватиме потік автомобілів та розподілятиме його за напрямками зворотного руху. Таким чином транспортні потоки не перетинатимуться, тож і світлофорів кільце не передбачає. Уводитимуть в експлуатацію його у три етапи.

«Вже до кінця січня центральною частиною цієї магістралі зможе проїхати перший автомобіль. До лютого ми відкриємо звичний маршрут, без об`їзду, від мосту Патона у бік проспект Дружби народів. І наступний етап – це відкриття руху з боку Річкового вокзалу. Плануємо виконати його до кінця зими. У березні цей об`єкт буде повністю введений в експлуатацію», – розповів Олександр Попов.

При спорудженні розв’язки застосовували цілу низку нових будівельних технологій та матеріалів, що дозволило не припиняти роботи навіть у зимовий період. Вже сьогодні у повному обсязі облаштовані опори двох шляхопроводів, ведуться роботи зі спорудження тунелів, влаштовуються підпірні стіни, проводиться реконструкція існуючих та спорудження двох нових підземних пішохідних переходів.

«Першочергово важливо для нас – це безумовно забезпечити не тільки темпи будівництва, але й найкращу якість. Тому основні чистові роботи з укладання верхнього шару асфальтобетону будуть проведені в ті дні, коли буде тепло. Нині ж виконуються всі чорнові роботи. Переконаний, що вже у березні кияни зможуть відчути усі переваги нової розв’язки», – підкреслив Олександр Попов.