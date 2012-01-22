Книгу «Птахи Америки» продали за $8 мільйонів

Книгу «Птахи Америки» видатного американського орнітолога, натураліста і художника Джона Джеймса Одюбона у п'ятницю, 20 січня, було продано на торгах аукціонного дому Christie's за 7 мільйонів 922 тисячі доларів, повідомили організатори торгів.

Передпродажна оцінка цього унікального видання 1840 становила 7-10 мільйонів доларів, і аукціонний дім представляв його як «найдорожчу в світі книгу». Одна з копій першого видання «Птахи Америки» в 2010 році була продана на торгах Sothebys за 11,5 мільйонів доларів.

У 35-річному віці ентузіаст прийняв рішення зобразити всіх без винятку птахів континенту. Хоча його художній метод за нинішніми мірками може здатися дивним — він відстрілював птахів, а потім надавав їм абсолютно природні пози.

Детальний опис «крилатого» світу Америки Одюбона містить понад 400 ілюстрацій, що представляють майже всіх пернатих у натуральну величину. Його малюнки наповнені динамізмом, лірикою і драмою.

Він відкрив і описав 25 нових видів птахів. Розмір ілюстрацій у цій унікальній книзі становить 99 на 66 сантиметрів.

Всього було видано 120 екземплярів книги, її передплатниками були багато знаменитих людей 19-го століття, включаючи англійську королеву Аделаїду і короля Франції Карла X.

«Птахи Америки» (англ. The Birds of America) друкувалася частинами в Единбурзі та Лондоні з 1827 по 1838 роки. На початку 1840-х років у США вийшло друге видання. Перше видання визнано шедевром книжкової справи і найбільшою бібліографічною рідкістю.

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