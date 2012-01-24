У донецькому супермаркеті побили журналістів

Донецька міліція проводить перевірку за фактом конфлікту між журналістами і працівниками супермаркету, в результаті якого журналісти отримали тілесні ушкодження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міського відділу міліції.

За даними представників МВС, вчора о 13:20 на телефон «102» надійшло повідомлення про те, що в магазині «Сокіл» у Ленінському районі Донецька виник конфлікт між журналістами і співробітниками супермаркету.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що конфлікт розгорівся, коли група журналістів у складі 5 осіб, серед яких – кореспонденти видання «Український тиждень», журналіст донецької редакції газети «Комсомольська правда в Україні», а також адвокат і представник громадської організації розпочали фото-і відеозйомку продукції у торговельному залі.

До журналістів вийшов адміністратор магазину, який повідомив, що зйомка у приміщенні заборонена, про що попереджає табличка на вході. Однак активісти заявили, що українським законодавством такі заборони не передбачені і пред'явили відповідні документи. Адміністратор викликав співробітників охорони магазину, які взялися виводити молодих людей із торгового залу, внаслідок чого троє журналістів отримали тілесні ушкодження.

Співробітники Ленінського райвідділу міліції прийняли заяви від усіх журналістів. Потерпілим також були видані направлення на судово-медичну комісію, їм була викликана карета «швидкої допомоги». Кореспондентам київського видання, які поспішали на поїзд, правоохоронці пояснили, куди звернутися за місцем проживання.

Зараз проводиться перевірка інциденту, про результати якої буде повідомлено додатково, йдеться у повідомленні.